General blir hærsjef i Hongkong etter å ha vore antiterrorsjef i Xinjiang

Xinjiang er regionen der mange av innbyggjarane er uigurar, ein muslimsk minoritet som har vorte utsett for det USA meiner er folkemord.

Mange uigurar er sette i interneringsleirar. Dei skal ifølgje Kina gi dei utdanning og nye moglegheiter, men kritikarar meiner dei i staden er eit forsøk på å få uigurane til å endre identitet og kultur ved hjelp av tvang.

Søndag vart det kjent at generalmajor Peng Jingtang er utnemnd som hærsjef i Hongkong av president Xi Jinping.

Blant dei få opplysningane om Pengs karriere som er offentleggjord av statlege medium i Kina, er bakgrunnen hans som sjef for ein paramilitær politistyrke i Xinjiang. For tre år sidan vart det meldt at det var danna ein ny spesialstyrke som skulle kjempe mot terror i regionen og i Kina elles. I meldinga vart Peng oppgitt å vere leiaren i styrken.

