Nobelkomiteen tek kraftig avstand frå dommen mot Aung San Suu Kyi

utenriks

– Nobelkomiteen er djupt bekymra over situasjonen hennar. Den siste dommen mot Aung San Suu Kyi er politisk motivert, seier leiaren av komiteen, Berit Reiss-Andersen.

Suu Kyi vart avsett som regjeringssjef i eit militærkupp 1. februar i fjor, og ho vart måndag dømd til fire års fengsel for ulovleg import av walkietalkiar og brot på koronareglane. Ho er tidlegare dømd til to år i husarrest.

Det står att ei rekkje tiltalepunkt, som til saman kan gi over 100 års fengsel.

Reiss-Andersen kommenterte òg dommen Suu Kyi fekk i desember, då ho òg vart dømd til fire års fengsel. Den dommen vart kort tid etter gjort om til to års husarrest.

– Nobelkomiteen er bekymra for kva dette betyr for framtida til demokratiet i Myanmar. Han er òg bekymra for verknaden ei lang fengselsstraff kan ha på Aung San Suu Kyi personleg, sa Reiss-Andersen.

Suu Kyi, som fekk Nobels fredspris i 1991, har tidlegare sete i husarrest i over 15 år. Ho er no 76 år gammal.