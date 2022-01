Sjefen for E-tenesta til forsvaret i Danmark er varetektsfengsla

utenriks

Dette kom fram under eit rettsmøte måndag, der eit tidlegare namneforbod i saka vart oppheva.

Findsen har leidd Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i seks år og er ifølgje Danmarks Radio sikta for lekkasje av «høgt klassifiserte opplysninger». Han vart arrestert 8. desember og har sete i varetekt sidan.

Tre andre noverande og tidlegare tilsette i FE og det danske overvakingspolitiet (PET) vart òg arresterte og sikta i saka. Berre Findsen sit framleis i varetekt.

Ifølgje Danmarks Radio dreier saka seg om lekkasje av hemmelegstempla opplysningar til danske medium, men det er ikkje stadfesta kva dokument eller medium det er snakk om.

Siktinga fell likevel inn under den svært alvorlege føresegna om «landsforræderi» i den danske straffelova, som kan straffast med opptil tolv års fengsel. Paragrafen har ikkje vore i bruk på 40 år i Danmark.

Overvakte

Det er PET som i lengre tid har etterforska saka, og Findsen skal mellom anna ha vorte overvakt og avlytta.

Få har opp gjennom åra sete på fleire løyndommar i Danmark enn 57 år gamle Findsen, som kort tid etter terrorangrepa mot USA i 2001 vart utnemnd til leiar av PET.

Sju år seinare vart han departementssjef i forsvarsdepartementet, før han i 2015 overtok som leiar for FE.

Findsen har òg hatt fast plass i tryggingsutvalet til den danske regjeringa dei siste 20 åra.

Åtvara redaktørar

Saka mot FE-sjefen går bak lukka dører, men avisa Politiken meiner å kunne kaste lys over bakgrunnen for siktinga mot Findsen og dei tre andre.

I desember oppsøkte PET-sjefen Finn Borch Andersen og fungerande FE-sjef Svend Larsen fleire danske sjefredaktørar og åtvara mot følgja av å offentleggjere hemmelegstempla opplysningar.

Sjefredaktøren til weekendavisa Martin Krasnik fortalde etterpå at tre konkrete saker vart nemnde under møtet. Den eine dreier seg om dansken Ahmed Samsam, som er dømd for terrorisme i Spania, men som ifølgje avisa Berlingske har vore agent for dansk etterretning.

Ei anna sak dreidde seg om Ekstra Bladets dekning av situasjonen for danske kvinner og barn i syriske fangeleirar, ei sak avisa fredag vart heidra med den høgthengande Cavlingprisen for.

NSA-samarbeid

Den tredje saka dei to etterretningssjefane åtvara mot å grave for djupt i, var Danmarks samarbeid med den amerikanske signaletterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). Dette samarbeidet er inngåande beskrive av fleire danske medium.

Tilsynet for dei danske etterretningstenestene retta i august 2020 hard kritikk av FE i samband med NSA-saka, og Findsen og fire andre leiarar vart tekne ut av teneste.

Ein hemmeleg kommisjon har sidan granska skuldingane om at FE førte tilsynet bak lyset og utsette danskar for ein urettmessig risiko for overvaking i samband med det tette samarbeidet sitt med NSA, skriv Politiken.

I alle dei tre sakene gjenga danske medium hemmelegstempla opplysningar, og i samband med dette vart minst åtte danske journalistar frå ulike medium førre veke tekne inn til avhøyr av politiet.