Suu Kyi dømd til fire år til i fengsel

Suu Kyi er funnen skuldig på to tiltalepunkt i saka der ho stod tiltalt for ulovleg import og innehaving av walkietalkiar og på eitt punkt i saka der ho blir skulda for brot på koronareglane.

76 år gamle Suu Kyi, som i 1990 vart påskjønt med den norske Raftoprisen og året etter med Nobels fredspris, vart i desember dømd til fengsel for oppvigling og brot på koronarestriksjonar.

Dommen var eigentleg på fire års fengsel, men han vart omgjord til to års husarrest.

Politisk motivert

Nobelkomiteen tek kraftig avstand frå den siste dommen og kallar han «politisk motivert».

– Den seinaste dommen mot Aung San Suu Kyi er ein politisk motivert dom, seier leiaren av komiteen Berit Reiss-Andersen til NTB.

– Aung San Suu Kyi verkar framleis som den fremste demokratiforkjemparen i Myanmar. Nobelkomiteen er djupt bekymra for situasjonen hennar, seier ho.

Kupp

Det har vore omfattande protestar og samanstøytar i Myanmar sidan dei militære greip makta i eit kupp og sette Suu Kyi og andre leiarar i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD) i husarrest 1. februar i fjor.

Ein militærjunta har sidan styrt med jernhand og slått hardt ned på fredelege demonstrasjonar. Over 1.300 menneske har vorte drepne og over 11.000 arresterte sidan då, ifølgje lokale aktivistar.

Fleire tiltalepunkt

Talsmannen til militærjuntaen, generalmajor Zaw Min Tun, stadfesta måndag dommen mot Suu Kyi og seier at ho inntil vidare vil bli halden i husarrest medan retten tek stilling til dei resterande tiltalepunkta.

Suu Kyi er òg tiltalt for fleire tilfelle av korrupsjon og brot på lova om statsløyndommar, og dersom ho blir funnen skuldig i alle dei elleve tiltalepunkta, kan den endelege dommen lyde på over 100 års fengsel.

Ho og fleire andre NLD-leiarar er òg tiltalte for valfusk. Ein av NLD-leiarane er alt dømde til 75 års fengsel, medan fleire andre har gått i dekning.

Dommen ho fekk i desember, vart fordømt internasjonalt og utløyste nye protestar i Myanmar. Det var leiaren i militærjuntaen, Min Aung Hlaing, som gjorde om denne til husarrest.

Kraftig fordømming

Suu Kyis tilhengjarar og uavhengige observatørar meiner tiltalen mot Suu Kyi er eit forsøk frå militærjuntaen på å legitimere si eiga maktovertaking og hindre at ho nokosinne kjem tilbake til politikken.

Amnesty International kallar rettsprosessen mot Suu Kyi «farseaktig», og USAs utanriksminister Antony Blinken karakteriserte dommen i desember som «eit ytterlegare angrep mot demokrati og rettferd» i Myanmar.

FNs høgkommissær for menneskerettar Michelle Bachelet kallar rettssaka «politisk motivert humbug» og krev at Aung San Suu Kyi må lauslatast.

EU har òg reagert sterkt og kallar rettsprosessen eit ytterlegare brot på menneskerettane frå dei militære kuppmakarane.

Ser på henne som trussel

– General Min Aung Hlaing og juntaen ser openbert på henne som ein trussel som må nøytraliserast for godt, seier Phil Robertson i Human Rights Watch i ein kommentar til dommen på måndag.

Han kallar rettsprosessen mot Suu Kyi for «eit sirkus av hemmelege rettsmøte og falske skuldingar», som stadig veks.

– Aung San Suu Kyi har endå ein gong vorte eit symbol på kva som skjer i landet og er tilbake i rolla som politisk gissel, halden av militære som utan omsyn til kostnaden vil behalde makta gjennom skremsel og valdsbruk, seier han.

– Heldigvis, både for henne og framtida til Myanmar, så har den myanmarske folkerørsla no vakse til noko langt meir enn ei kvinne og eit parti, seier Robertson.

Skremselstaktikk

Manny Maung i Human Rights Watch trur dommen på måndag vil resultere i nye demonstrasjonar mot militærjuntaen i landet.

– Kunngjeringa av den førre dommen resulterte i ein av dei mest aktive dagane i sosiale medium nokosinne i Myanmar og gjorde innbyggjarane svært sinte, seier ho.

– For dei militære er dette skremselstaktikk, men det fører berre til meir sinne i befolkninga, trur Maung.

Journalistar fekk ikkje vere til stades under rettssaka mot Suu Kyi, og forsvararane hennar har forbod mot å snakke med media.

Blir nekta kontakt

Suu Kyi har tidlegare sete over 15 år i husarrest i det gamle huset til familien ved breidda av Inya-sjøen i den største byen i landet, Yangon. Det er ikkje kjent kvar ho i dag sit i husarrest sidan ho blir nekta å kommunisere med omverda.

Militærjuntaen har òg nekta spesialutsendinga frå Den søraustasiatiske samarbeidsorganisasjonen (ASEAN) tilgang til henne, noko som førte til at juntaleiar Min Aung Hlaing vart erklært uønskt på toppmøtet i oktober.

Kambodsjas statsminister Hun Sen, som held formannsposten i ASEAN i år, fekk heller ikkje besøkje Suu Kyi då han som første statsleiar etter kuppet, besøkte Myanmar førre veke.

Tafatt tryggingsråd

Noreg har dei siste månadene pressa på for å få FNs tryggingsråd til å diskutere utviklinga i Myanmar, men har ikkje lykkast. Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) meiner Tryggingsrådet har svikta.

– For både Etiopia/Tigray og Myanmar må vi dessverre kunne seie at Tryggingsrådet har svikta. Svikta i å førebyggje og svikta i å respondere på ein måte som kunne forhindra alvorlege menneskerettsbrot og spart store sivile tap og lidingar, sa ho nyleg.

Ifølgje Huitfeldt har Noreg pressa på for å få til hastemøte og utsegner.

– Dessverre har ikkje responsen eller utsegnene vore like sterke som vi skulle ha ønskt. Vi skulle gjerne sett at det var støtte blant medlemmene av rådet til å ta i bruk fleire verkemiddel, slik FN-pakta anbefaler, sa ho førre veke.

Fakta om Aung San Suu Kyi:

* Fødd 19. juni 1945. Far hennar, general Aung San, var ein leiande forkjempar for at det dåverande Burma skulle lausrive seg frå kolonimakta Storbritannia. Han vart drepen i 1947.

* Utdanna seg i India og Storbritannia. Ho vende i 1988 tilbake til heimlandet, der ho vart generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

* I 1989 vart ho arrestert for å ha «trua statens tryggleik», og ho gjekk etter dette inn og ut av husarrest fram til ho vart sett fri i 2010.

* I 1990 vann NLD valet i landet, men dei militære nekta å gi frå seg makta.

* San Suu Kyi vart tildelt Nobels fredspris i 1991.

* Ved suppleringsvalet til nasjonalforsamlinga i 2012 vart ho vald inn saman med 42 partifellar.

* Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikra seg fleirtal i Myanmars nasjonalforsamling under valet i november 2015.

* Grunnlova gir likevel landets militære kvar fjerde representant i nasjonalforsamlinga og dermed vetorett over grunnlovsendringar.

* Grunnlova hindrar òg Aung San Suu Kyi i å bli president fordi ho har vore gift med ein utanlandsk statsborgar.

* Suu Kyi fekk derfor ein nyoppretta post som i praksis gjer henne til statsminister.

* Suu Kyi har fått krass internasjonal kritikk for ikkje å ha stansa eller teke avstand frå offensiven til regjeringsstyrkane mot den muslimske rohingya-minoriteten.

* NLD vann valet i november 2020, men 1. februar 2021 greip dei militære på nytt makta i eit kupp og sette Suu Kyi og andre politiske leiarar i husarrest.

* I desember 2021 vart Suu Kyi dømd til fire år i fengsel for oppvigling og brot på koronarestriksjonar. Dommen vart omgjord til to års husarrest.

* I januar 2022 vart ho dømd til fire år til i fengsel for ulovleg import og innehaving av walkietalkiar og for brot på koronareglane.

