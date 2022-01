Svenske helsestyresmakter vil droppe krav om koronatest på grensa

utenriks

Den svenske regjeringa kunngjorde måndag at fleire nye smitteverntiltak skal innførast frå onsdag, samtidig er det vurdert om fleire eksisterande tiltak skal førast vidare.

Folkhälsomyndigheten har òg tilrådd at regjeringa fjernar kravet om at utanlandske borgarar over tolv år må vise ein negativ koronatest som ikkje er meir enn 48 timar gammal.

Samtidig bør det gjeninnførast koronapass som krav for innreise for personar over 18 år, heiter det i tilrådinga.

Den svenske regjeringa har enno ikkje teke stilling til forslaget.

