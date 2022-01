Tokajev hevdar å ha slått ned kuppforsøk i Kasakhstan

utenriks

– Væpna militante som venta på sidelinja, slutta seg til protestane. Hovudformålet var openberr: undergraving av den konstitusjonelle ordenen, øydelegging av statlege institusjonar og maktovertaking. Det var eit forsøk på statskupp, seier Tokajev.

Før helga gav den autoritære presidenten tryggingsstyrkane ordre om «å skyte utan forvarsel» og «eliminere» dei som ikkje overgav seg, men måndag understreka han at tryggingsstyrkane i landet «aldri vil opne eld» mot fredelege demonstrantar.

Minst 164 menneske er drepne og over 2.000 er skadde under opptøyane i Kasakhstan dei siste dagane, og nærare 8.000 er, ifølgje innanriksdepartementet i landet, arresterte.

Under kontroll

Søndag opplyste innanriksminister Erlan Turgumbajev at over 100 kjøpesenter og bankbygningar, og dessutan meir enn 400 bilar, dei fleste av dei politibilar, er øydelagde under opptøyane.

Kasakhstans nasjonale tryggingskomité, som inntil nyleg vart leidd av den 81 år gamle landsfaderen i landet, Nursultan Nazarbajev, opplyste måndag at situasjonen i landet no er «stabilisert og under kontroll».

Det er ikkje meldt om nye samanstøytar verken i den største byen i landet Almaty eller andre byar, men det er massivt oppbod av politi og soldatar i gatene.

– Terroristar

President Vladimir Putin hevda måndag at «internasjonale terroristar» står bak uroa i Kasakhstan, men utan å gå nærare i detalj om kven dette i så fall er og kvar dei kjem frå.

– Russland kjem ikkje til å tillate revolusjonar i regionen, forsikra Putin.

Den kollektive tryggingspakta (CSTO), militæralliansen mellom Russland, Kviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan, sende før helga styrkar til Kasakhstan, på førespurnad frå Tokajev.

Soldatane tok mellom anna kontroll over flyplassen i Almaty, som var okkupert av demonstrantar, og måndag vart flytrafikken der teken opp att.

Fredsbevarande styrke

Måndag diskuterte medlemmene i alliansen vegen vidare, men Putin understrekar at CSTO-soldatane ikkje vil bli verande på ubestemd tid i Kasakhstan.

– CSTO har sendt ein fredsbevarande styrke til Kasakhstan, og eg vil understreke at dei berre vil bli verande der i ein avgrensa periode, sa Putin.

Tokajev opplyste på møtet at CSTO har sendt 2.030 soldatar og 250 militære køyretøy som hjelper til med å rette opp att ro og orden i landet.

– CSTOs tiltak har gjort det heilt klart at vi ikkje kjem til å la nokon destabilisere situasjonen og gjennomføre såkalla fargerike revolusjonar heime hos oss, sa Putin under møtet.

