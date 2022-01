Uvaksinerte italienarar blir nekta tilgang på restaurantar

utenriks

Berre uvaksinerte som nyleg har hatt koronasmitta og vorte friske igjen, er fritekne frå restriksjonane. Fram til 31. mars må alle som vil ete på restaurant, bu på hotell, bruke treningssenter eller ta regionale bussar, tog, fly og ferjer, vise fram koronapass.

Munnbind er påbode i teater, kinoar, idrettsarenaer og i kollektivtrafikken.

Styresmaktene har vedteke å gjenopne skulane frå måndag, noko som møter sterk kritikk frå ei rekkje helsetoppar.

Italia melde søndag om over 155.000 nye smittetilfelle. Over 86 prosent av alle over tolv år er vaksinerte. Landet har om lag 60 millionar innbyggjarar.

