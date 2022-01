57-åring fekk genmodifisert grisehjarte i USA

utenriks

Det er den første vellykka transplantasjonen av eit grisehjarte til eit menneske. Gjennombrotet kan ein dag i framtida bidra til å dempe ein kronisk mangel på donerte organ.

Pasienten er ein 57 år gammal mann med livstruande hjartesjukdom, og operasjonen gir håp til hundretusenvis av pasientar med sviktande organ.

Det 8 timar lange inngrepet fann stad i delstaten Maryland fredag, skriv The New York Times. Pasienten, David Bennett, hadde det bra måndag, seier kirurgar ved University of Maryland Medical Center.

– Det skaper puls, det skaper trykk, det er hjartet hans, seier direktøren for hjartetransplantasjons-programmet på sjukehuset dr. Bartley Griffith, som utførte operasjonen.

Usikker framtid

– Det fungerer og det ser normalt ut. Vi er svært glade, men vi veit ikkje kva morgondagen vil bringe. Dette har aldri vorte gjort før, seier han vidare til avisa.

Sjølv om prognosen til pasienten langt frå er sikker, er operasjonen eit stort gjennombrot i transplantasjon av organ frå dyr til menneske. Legane meinte at pasienten ikkje var mottakeleg for å få eit nytt menneskehjarte, noko som ofte er vurderinga når mottakaren har ei svært svak underliggjande helse.

57-åringen blir no overvakt nøye for å sjå korleis det nye organet presterer.

– Det var anten å døy eller å gjere denne transplantasjonen. Eg ønskjer å leve. Det var eit skot i blinde, men det var mitt siste val, sa Bennett dagen før operasjonen.

Godkjent på nyttårsaftan

Amerikanske helsestyresmakter gav nyttårsaftan naudgodkjenning til operasjonen, som var rekna for å vere siste utveg for pasienten. Donoren tilhøyrer ei grisestamme som har vore gjenstand for genredigering. Tre gen som ville ha ført til at mennesket avviste griseorgan, er skove ut, det same er eit gen som ville ha ført til uønskt vekst av grisehjartevev. Samtidig vart seks menneskegen redigerte inn.

Genredigeringa vart utført av det amerikanske biotekfirmaet Revivicor, som også leverte grisen som vart brukt i ein banebrytande nyretransplantasjon på ein hjernedød pasient i New York i oktober.

Tusenvis døyr i kø

Det er akutt mangel på organ i USA. Rundt 110.000 amerikanarar står i organkø, og over 6.000 pasientar på venteliste døyr årleg før dei får transplantasjon.

– Denne banebrytande operasjonen fører oss eitt steg nærare å løyse krisa med organmangel, seier Griffith.

Eksperimentering med transplantasjon av organ frå ein art til ein annan, har gått føre seg sidan 1700-talet. Det er gjort ei rekkje forsøk med transplantasjon av organ frå dyr til menneske opp gjennom åra, utan særleg hell.

Men vellykka transplantasjonar av hjarteklaff frå griser har vorte utførte i årevis, og grisehud blir brukt på brannskadde.

(©NPK)