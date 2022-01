FN: Afghanistan blir trua av humanitær katastrofe

utenriks

Det trengst 39 milliardar kroner for å hjelpe 22 millionar menneske i Afghanistan, og 4,6 milliardar kroner til for å hjelpe 5,7 millionar afghanske flyktningar i nabolanda Pakistan, Iran, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan.

Det opplyser FN, som aldri tidlegare har bede medlemslanda bidra med meir til hjelpearbeid i eit land.

– Ein fullstendig humanitær katastrofe truar. Hastebodskapen min er: Steng ikkje døra for det afghanske folket, seier FNs naudhjelpssjef Martin Griffiths.

– Hjelp oss med å førebyggje omfattande svolt, sjukdom, underernæring og død, lyder bønna hans til FNs medlemsland.

Løfte

USAs førebelse svar på appellen frå FN er eit løfte om vel 2,7 milliardar kroner.

Pengane skal mellom anna gå til mat og ernæring for sårbare grupper, og dessutan til helsetenester, opplyser USAID.

– Under lanseringa av FNs responsplan for Afghanistan og regionen annonserte Noreg i dag eit nytt bidrag på 100 millionar kroner, opplyser utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims pressekontakt Tuva Bogsnes til NTB.

Før Taliban overtok fekk Afghanistan rundt 75 milliardar kroner årleg i sivil og militær bistand, og bidraga frå utlandet finansierte rundt 75 prosent av statsbudsjettet i landet.

Tørke og kaos

Etter at Taliban greip makta i august, vart det full stans i bistanden. Afghanistan opplever no økonomisk kaos, inflasjonen og arbeidsløysa har skote i vêret, og statskassa er tom.

Naturkreftene har forverra situasjonen. Landet opplevde i fjor den verste tørken på fleire tiår og opplever no ein tøff vinter.

Ingen land har til no formelt anerkjent Taliban som dei rettmessige makthavarane i landet. USA har frose verdiane deira i utlandet, og verdssamfunnet held tilbake naudhjelp og bistand av frykt for at dette skal styrkje Talibans stilling.

Bønn

Før helga bad Talibans visestatsminister Abdul Ghani Baradar verda om å setje politikk til side og komme det afghanske folket til unnsetning.

– Verda må hjelpe det afghanske folket og leve opp til dei humanitære forpliktingane sine, utan omsyn til politisk usemje, sa han.

Ifølgje hjelpeorganisasjonar treng over halvparten av Afghanistans 38 millionar innbyggjarar naudhjelp, og dette er ein auke på 30 prosent frå i fjor. 8 millionar barn står i fare for å miste skulegang fordi lærarane ikkje har fått lønn sidan august.

– Utan denne hjelpepakken, kjem det ikkje til å bli noka framtid i Afghanistan, seier Griffiths.

Svelt

Nesten 23 millionar afghanarar er ramma av akutt svolt, inkludert 9 millionar som berre er eitt steg unna hungersnaud, påpeikar Flyktninghjelpen.

– Medan snøen fell tungt over Kabul, er vi vitne til at eit aukande tal menneske blir ramma av naud. Mange fordrivne familiar søkjer ly frå vinterkulda i provisoriske husly og bortimot utan noko å ete, seier generalsekretær Jan Egeland.

Utan omgåande innsats for å bøte på den kritiske matmangelen, vil dei humanitære behova auke ytterlegare, påpeikar han.

– Men denne appellen er meiningslaus dersom ikkje det internasjonale samfunnet og Taliban raskt jobbar for å sikre at kontantar er tilgjengeleg i landet. Afghanistans institusjonar og banksystem er paralysert på eit tidspunkt der det er desperat behov for å restarte økonomien, hjelpe familiar til å kunne klare seg sjølve og halde naudhjelpsoperasjonane gåande, seier Egeland.

Betre tryggleik

Dersom ikkje verdssamfunnet svarer på FNs naudhjelpsappell, «vert det afghanske folket fråteke håpet om at landet deira kan vere heimen deira», åtvarar Griffith.

Han konstaterer at tryggingssituasjonen for hjelpeorganisasjonar i Afghanistan no truleg er betre enn på mange år, og at det har vore få utskiftingar i departementa i landet etter at Taliban overtok.

Tryggingsrådets vedtak i desember, om å gi humanitært unntak frå dei økonomiske sanksjonane som er innførte mot Afghanistan, gjer det no langt lettare for givarland og hjelpeorganisasjonar å nå dei som treng det, påpeikar Griffith.

Pengane vil gå direkte til dei rundt 160 hjelpeorganisasjonane som jobbar i Afghanistan, inkludert FNs eigne, og ikkje via Taliban, understrekar han.

Fryktar masseflukt

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, åtvarar mot følgja av å overlate afghanarane til seg sjølv. Det kan få svært mange til å flykte.

– Ei slik folkeforflytting kan bli svært vanskeleg å handtere, både i og utanfor regionen, for ho vil ikkje stanse i regionen, seier han.

– Dersom dette ikkje lykkast, vil vi måtte be om 10 milliardar dollar neste år, ikkje 5 milliardar dollar, åtvarar Grandi.

(©NPK)