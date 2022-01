utenriks

– Dette er endå ein trist dag, særleg fordi vi har passert 100.000 dødsfall, seier helseminister Adam Niedzielski til TVN24.

18.000 koronasmitta er no innlagde på sjukehus i Polen, og landet har dei siste to vekene lege i verdstoppen med 14,3 dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

Sidan starten av pandemien har Polen registrert 264 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggjarar, over ti gonger så mange som Noreg som har 25.

(©NPK)