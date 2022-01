Sør-Korea: Nord-Korea prøveskaut endå ein rakett

utenriks

Raketten vart skoten opp i halv åttetida tysdag morgon, nådde 60 kilometers høgd og landa i havet 700 kilometer unna, ifølgje det sørkoreanske forsvaret.

Ifølgje den japanske kystvakta var det truleg snakk om eit «ballistisk rakettliknande objekt» som fall ned i havet utanfor Japans økonomiske sone. Litt seinare tysdag sende statsministerkontoret og forsvarsdepartementet i Japan ut ei oppdatering der det heitte at det truleg var ein ballistisk rakett.

Viss opplysningane stemmer, dreier det seg om den andre rakettesten frå Nord-Korea på under ei veke. Nord-Korea hevda det då dreidde seg om ein hypersonisk rakett, ein påstand Sør-Korea stilte seg tvilande til.

– Destabiliserande

Tysdagens antekne rakettest fann stad etter at USA, Japan, Storbritannia, Frankrike, Irland og Albania i FN måndag sende ut ei fråsegn som var retta mot førre vekes rakettest.

Dei seks landa bad Nord-Korea om «å avstå frå ytterlegare destabiliserande handlingar og gå med på ein viktig dialog retta mot vårt felles mål om full atomnedrustning».

– Desse handlingane aukar risikoen for feilberekningar og eskalering og utgjer ein betydeleg trussel mot regional stabilitet, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield då ho las opp den felles uttalen frå dei seks landa i forkant av eit møte i FNs tryggingsråd.

– Kvar rakettoppskyting fremjar ikkje Nord-Koreas eigen militærkapasitet, men utvidar våpenarsenalet som er tilgjengeleg for eksport til ulovleg våpensal til klientar og forhandlarar verda rundt, la ho til.

Hypersonisk rakett

FNs tryggingsråd diskuterte førre vekes oppskyting bak lukka dører måndag, men ingen nye tiltak vart kunngjorde.

Det var torsdag førre veke at Nord-Koreas statlege nyheitsbyrå KCNA melde at landet hadde skote opp ein hypersonisk rakett 5. januar. USA og Japan var raskt ute med å fordømme oppskytinga og uttalte at ho var eit brot på fleire resolusjonar frå FNs tryggingsråd, og at oppskytinga truar global tryggleik.

Pyongyang har argumentert med at utvikling av våpenteknologi er nødvendig for å forsvare landet.

Nord-Korea har avvist å takke ja til amerikanske oppmodingar om nye samtalar. På ein partikonferanse like før nyttår sa Nord-Koreas leiar Kim Jong-un at landet skal halde fram med å byggje opp forsvarsevna si. Han lét vere å nemne USA ved namn.

(©NPK)