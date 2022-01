USA forsikrar at europeiske land ikkje vil bli halde utanfor

utenriks

Sherman diskuterte måndag den spente situasjonen på grensa mellom Russland og Ukraina med den russiske motparten sin Sergej Rjabkov, som mellom anna krev ein vestleg garanti for at Nato ikkje blir ytterlegare utvida austover.

Tysdag orienterte Sherman Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og ambassadørar i Brussel, og ho forsikra at dei ikkje vil bli haldne utanfor i dei vidare samtalane.

– USA vil samarbeide med allierte og partnarar, krevje at spenningsnivået blir trappa ned og svare på tryggingskrisa som er forårsaka av Russland, tvitra ho etter møtet.

Trøysta Ukraina

Sherman kom òg med roande ord til Ukrainas utanriksminister Emine Dzhaparova og lova at deira allierte ikkje vil «fatte avgjerder om Ukraina utan Ukraina».

Ukraina håpar på medlemskap i Nato, noko som ifølgje fleire medlemsland er uaktuelt. Russland krev garantiar for at Ukraina aldri blir med i Nato, eit krav som også er heilt uaktuelt for Nato å gå med på.

Onsdag samlast NatoRussland-rådet for første gong på over to år i Brussel, og torsdag blir Ukraina tema når Organisasjonen for samarbeid og tryggleik i Europa (OSSE) har møte i Wien.

Vil ha toppmøte

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ber i tillegg om eit toppmøte med Frankrike, Tyskland og Russland for å finne ei løysing på konflikten i landet.

– Det er på tide å komme til ei realistisk semje om ein slutt på konflikten, og vi er klare til å ta dei nødvendige avgjerdene under eit nytt toppmøte for leiarane av dei fire landa, sa han tysdag.

