WHO ber om nye vaksinar som vernar mot smitte

utenriks

– Ein vaksinestrategi basert på gjentekne oppfriskingsdosar av den originale vaksineblandinga vil sannsynlegvis ikkje passe eller vere berekraftig, seier WHOs tekniske rådgivingsgruppe på området.

Ifølgje gruppa viser førebelse data at eksisterande vaksinar er mindre effektive i å forhindre symptomatisk koronasjukdom forårsaka av den nye omikronvarianten, men truleg framleis vernar godt mot alvorleg sjukdom.

Fordi omikronvarianten spreier seg så raskt verda over, tilrår gruppa at ein utviklar nye vaksinar som ikkje berre vernar mot sjukdom, men også gjer meir for å forhindre smitte i utgangspunktet. Inntil slike vaksinar har vorte utvikla meiner gruppa ein må oppdatere dei eksisterande vaksineblandingane slik at dei held fram med å verne mot sjukdom frå nye variantar.

