Boris Johnson beklagar hagefest – Labour krev avgangen hans

utenriks

Johnson beklaga at det var «ting regjeringa ikkje gjorde rett».

Han måtte tole grilling i spørjetimen i det britiske parlamentet onsdag i tilknyting til skandalen rundt påstandar om ulovlege festar og samankomstar under nedstenginga.

For første gong innrømde Johnson at han i mai 2020 var til stades under ein mykje omtalt hagefest. Han har likevel beskrive samankomsten som eit arbeidsmøte.

– Eg vil be om unnskyldning … I ettertid ser eg at vi burde sendt alle inn igjen, sa Johnson.

– Ektefølt unnskyldning

Han la til at han innser korleis samankomsten må ta seg ut for millionar av britar som respekterte koronareglane. Media har henta fram ei rekkje historier om hjarteskjerande konsekvensar av nedstenginga, mellom anna folk som ikkje fekk teke farvel med sine næraste på dødsleiet.

– Og til dei, og til denne forsamlinga, gir eg ein ektefølt unnskyldning, sa Johnson til eit kor av høglydte og buande parlamentsmedlemmer.

Mange vil likevel sjå uttalen frå Johnson som lite heilhjarta, sidan han samtidig seier at han meinte tilstellinga var arbeidsrelatert og innanfor koronareglane, seier BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg.

– Nokon vil sjå dette som ei ikkje-unnskyldning. Han sa: Eg er lei for at eg var der. Men eg meiner det var i orden, skriv ho.

– Patetisk

Unnskyldninga held i alle fall ikkje for Labour, som krev at statsministeren må «gjere det rette» og gå av. Labour-leiar Keir Starmer kallar unnskyldninga verdilaus, og han skulda Johnson for å ha utsett nasjonen for månader med lureri og bedrag.

– Dette er ei patetisk framsyning frå ein mann som har sloppe opp for veg, seier Starmer.

Starmer noterer seg at tidlegare helseminister Matt Hancock trekte seg då han braut reglane. Det gjorde òg den tidlegare rådgivaren hans Allegra Stratton etter ein video der ho spøkte om ein fest.

– Kvifor trur han reglane ikkje gjeld han sjølv, sa Starmer i ein kommentar retta til statsministeren.

Sjølv nokre av Johnsons eigne partifellar gav uttrykk for at han må gå. Sjølv svarte han med å be alle om å vente på konklusjonen frå den interne granskinga som er i gang.

Leken e-post

Overskriftene i britiske medium er ikkje nådige for Johnson onsdag etter at det måndag vart leke ein e-post som viste at ein høgtståande embetsmann på Statsministerens kontor inviterte meir enn 100 kollegaer til ei samling i hagen til statsministerbustaden 10 Downing Street i mai 2020.

Medarbeidarane vart oppmoda til å ta med drikke sjølv. Anonyme vitne hevdar Johnson og kona Carrie var med på arrangementet.

Problemet til Johnson er at i mai 2020 var Storbritannia midt i den første nedstenginga si. Styresmaktene forbaud samtidig at folk samla seg, også utandørs, og det var stramme avgrensingar på kva som var tillate av kontakt med andre menneske, også i gravferder.

Julebord og juleselskap

Den lekne e-posten er det nyaste i ei rekkje skuldingar som har dukka opp den siste månaden om slike festar og samlingar i Downing Street. Tidlegare har det komme ut at det skal ha vore fleire julebord og juleselskap i Downing Street før jul i 2020 – òg då medan Storbritannia var stengt ned.

Johnsons konservative parti har allereie fått merke raseriet til veljarane over avsløringane, og partiet rasar på meiningsmålingane.

Tidlegare har Johnson hevda at han ikkje visste at det hadde funne stad noko brot på koronarestriksjonane. Innrømminga onsdag kjem på toppen av ei rekkje skuldingar som tyder på at han har vore klar over situasjonen.

Konservative aviser reagerer

Til og med dei konservative avisene rasar mot statsministeren.

– Er festen over for statsministeren, spør tabloidgiganten Daily Mail.

– Johnson mistar støtte frå konservative, står det i utgåva på onsdag av Daily Telegraph.

– Det er partiet mitt, og eg kan liggje lågt så lenge eg vil, skriv den andre tabloidgiganten, The Sun.

Johnson hadde håpa å få ein ny start i 2022, etter eit kaotisk 2021 med påstandar om korrupsjon og kameraderi i tillegg til brot på koronareglane. Han har utnemnt embetskvinna Sue Gray til å etterforske sakene. I tillegg har London-politiet vore i kontakt med Statsministerens kontor i samband med selskapet i mai 2020.

