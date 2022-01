Fire menn arresterte i Danmark – sikta for narkosmugling til Noreg

utenriks

Den koordinerte aksjonen fann stad tysdag på fleire ulike adresser i Horsens- og Randers-området på Jylland, opplyser dansk politi i ei pressemelding.

– Dei fire arresterte har alle samband til ei større narkotikasak som over ein lengre periode er etterforska i samarbeid med den norske politieininga Kripos og fleire politidistrikt i Noreg, heiter det i pressemeldinga.

Dei fire arresterte er i 30- og 40-åra. På éi av adressene vart det beslaglagt 226 kilo hasj.

Arrestert i oktober

Frå før av er to menn i 40-åra arresterte i saka, og desse to vart arresterte i oktober. På dette tidspunktet gjennomførte òg norsk politi ei rekkje arrestasjonar her til lands, personar som er sikta for å ha fått narkotika frå dei to mennene.

– Den vidare etterforskinga peika i retning av fire menn til, som vi meiner har samarbeidd med dei to varetektsfengsla med å bidra til å smugle hasj til Noreg eller på anna vis medverka til at smuglinga kunne gjennomførast, seier den danske politiinspektøren Michael Kjeldgaard onsdag.

Saka har forgreiningar til ei tidlegare sak i Danmark, der to menn for nokre år sidan fekk lange fengselsstraffer for å ha smugla 25 kilo kokain og fleire hundre kilo hasj frå Danmark til Noreg.

Rosar samarbeidet

Når det gjeld Noregs rolle i saka, seier politiadvokat Morten Stene i Kripos at dei har handtert det internasjonale samarbeidet med Danmark, og dessutan fordelt informasjon til eit utval norske politidistrikt.

– Vi har fått og sendt informasjon til og frå dansk politi, og fordelt informasjon til aktuelle politidistrikt i Noreg. Dei distrikta vi har fordelt informasjon til, er Agder politidistrikt og Søraust politidistrikt. Kripos har ikkje sjølv hatt etterforsking som relaterer seg til arrestasjonane som no er gjorde, seier han

Vidare seier Stene at Kripos over tid har hatt eit svært godt samarbeid med dei danske kollegaene sine.

– Samarbeidet har resultert i ei rekkje arrestasjonar og domfellingar i begge land, og saman har dansk og norsk politi forhindra at svært store mengder narkotika har nådd den norske og danske marknaden, seier han.

(©NPK)