Høgaste talet på asylsøkjarar til Tyskland sidan 2017

utenriks

Landet fekk totalt 190.800 asylsøknader i 2021, ifølgje tal frå den føderale etaten for migrantar og flyktningar.

Rundt 148.000 av desse var utlendingar som søkte om asyl i Tyskland for første gong. Rundt 17 prosent av desse søknadene vart sende inn for barn under eitt år som vart fødde i Tyskland.

Ifølgje tala kom den største gruppa asylsøkjarar til Tyskland frå Syria, men talet på afghanarar som søkte om asyl har gått opp.

I 2020 vart det sendt inn rundt 122.000 asylsøknader til Tyskland, men det talet er truleg lågare enn normalt på grunn av reiserestriksjonar som følgje av koronaviruset.

