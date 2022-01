IEA-sjefen skuldar Russland for å ha skapt den europeiske gasskrisa

utenriks

Fatih Birol uttalte i ein digital pressekonferanse onsdag at Russland kunne sendt opp til ein tredel meir gass gjennom eksisterande gassleidningar. Det svarer til om lag 10 prosent av Europas daglege forbruk – om lag same mengda som bransjen meiner trengst for å unngå massiv gassmangel i tilfelle uvanleg kaldt vêr.

– Når det dreier seg om europeisk gass, meiner vi mykje av den stramme marknadssituasjonen kjem av Russlands åtferd, sa Birol.

Han legg til at den statlege russiske gassgiganten Gazprom kutta leveransane sine til Europa med 25 prosent i fjerde kvartal målt mot året før, trass svært høge prisar. Det står i sterk kontrast til land som Algerie, Aserbajdsjan og Noreg, meiner Birol.

Langsiktige kontraktar

Russlands president Vladimir Putin har lagt vekt på at Gazprom har oppfylt forpliktingane sine i langsiktige kontraktar, og meiner at høge spotprisar på gass i Europa kjem av europeisk energipolitikk der ein går mot meir ustabil korttidsprising. Han har òg hevda at tyske gasskundar har selt russisk gass vidare til Polen og Ukraina, framfor å bruke han sjølv.

Birol unngjekk å seie direkte at Russland brukar gass for å leggje politisk press på Europa. Russland har tusenvis av soldatar på grensa med Ukraina og har kravd at landet ikkje skal få bli medlem i Nato. I tillegg ønskjer Russland at den nye Nord Stream 2-røyrleidningen skal godkjennast av regulerande organ i Tyskland, slik at ein kan eksportere naturgass utan å gå gjennom andre land. Dette møter motstand frå Ukraina, Polen og USA.

– Eg vil berre notere at dagens låge russiske gassforsyningar til Europa fell saman med stor geopolitisk spenning over Ukraina. Det er berre eit samantreff eg vil notere, seier Birol.

Lågt lagringsnivå

Gassnivåa i underjordiske lager i Europa, som er måten energiselskap kan oppfylle plutselege aukar i etterspurnaden etter gass, ligg berre på 50 prosent, mot 70 prosent som er gjennomsnittet på denne tida av året. Det har auka gassprisane i Europa kraftig, men Gazprom har førebels ikkje nytta høvet til å tene ekstra pengar.

– Uvisse over prisar og tilbod er framleis sterkt til stades. Mesteparten av sesongen der gassen trengst til oppvarming, ligg framleis framfor oss, seier Birol.

Han legg til at Gazprom står bak mykje av den lågare lagringsprosenten. Selskapet står bak 50 prosent av den «manglande» gassen, sjølv om dei berre styrer 10 prosent av Europas lagringskapasitet.

(©NPK)