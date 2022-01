Inflasjonen i USA på høgaste nivå sidan 80-talet

utenriks

Det er først og fremst bustader, bilar og energi som bidreg til at prisane i desember var 7 prosent høgare enn i desember i fjor, ifølgje arbeidsdepartementet.

Dei aukande prisane på mat, bensin, husleige og andre behov aukar presset på vanlege amerikanarar, og nullar ut lønnsaukane mange har fått det siste året.

Bakgrunnen for inflasjonsauken er at forbruket har auka kraftig etter nedstengingane under koronapandemien. Det har bidrege til problem i forsyningskjeda, som igjen bidreg til høgare prisar.

Inflasjonen er òg ein hovudverk for president Joe Biden og demokratane i Kongressen, som prøver å få vedteke store tiltakspakkar for økonomien.

Tysdag sa sentralbanksjef Jerome Powell at han står klar til å trappe opp renteaukane dette året om det blir nødvendig for å bremse inflasjonen.

