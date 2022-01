Regjeringa i Sverige innfører straumstøtte

utenriks

Regjeringa foreslår ei støtte på maks 2.000 kroner per månad for hushald som blir ramma av høge straumprisar i desember, januar og februar. Det betyr ei maks støtte på til saman 6.000 kroner for dei aktuelle månadene.

Totalt blir det sett av seks milliardar svenske kroner til formålet, opplyser finansminister Mikael Damberg (S) og energiminister Khashayar Farmanbar (S) på ein pressekonferanse.

– Dette er eit eksepsjonelt tiltak i ein eksepsjonell situasjon, seier Damberg.

Han seier kompensasjonen vil omfatte 1,8 millionar hushald, som har eit elforbruk på minst 2.000 kilowattimar per månad.

