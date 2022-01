Stoltenberg etter møtet med Russland: – Vanskelege samtalar

utenriks

Pressekonferansen følgde etter eit møte i NatoRussland-rådet, det første på to og eit halvt år.

– Vi har tilbode ein plan for vidare samtalar om ei rekkje tema, blant dei utplassering av rakettar i Europa, sa Stoltenberg.

Også tema som militære kommunikasjonskanalar for å unngå farlege ulykker og gjenopning av Natos kontor i Moskva og Russlands Nato-kontor i Brussel skal vere aktuelle i slike samtalar.

Samtidig gjorde Stoltenberg det klart at sjølv om russarane ikkje var i posisjon til å takke ja til nye samtalar med ein gong, var dei positivt innstilte til dialog. Representantane fortalde at dei trong tid for å komme med eit svar.

– Eg håpar Russlands svar vil vere positivt.

I møtet skal Nato ha gjort det svært klart at dei ikkje rokkar ved det mest sentrale prinsippet sitt i konflikten.

– Det er berre Ukraina og dei 30 allierte som kan bestemme når Ukraina er klar for å bli ein alliert. Ingen andre, seier Stoltenberg.

