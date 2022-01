Autokratar fekk det vanskelegare i 2021

utenriks

– I land etter land har store menneskemengder gått ut i gatene, sjølv om dei risikerer å bli arresterte eller skotne. Det viser at demokratiet framleis har mykje tiltrekkingskraft, seier direktør Kenneth Roth ved Human Rights Watch (HRW).

I sin World Report 2022 peikar HRW på demonstrasjonar i land frå Cuba til Hongkong for å krevje demokrati. Rapporten blir produsert for 32. gong og beskriv situasjonen i nesten alle dei om lag 100 landa der organisasjonen arbeider. Rapporten utfordrar det etter kvart svært vanlege synet om at demokratiet er i forfall, medan autokratiske leiarar er på frammarsj.

– Mange autokratiske leiarar hevdar å tene folket betre enn demokratiske leiarar, men dei leverer i hovudsak for seg sjølv og prøver deretter å manipulere valsystem slik at dei ikkje kan få ei negativ tilbakemelding frå innbyggjarane, seier Roth.

