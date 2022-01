Egypt ber rivalar i Sudan om å samarbeide om vegen vidare

utenriks

Militærkuppet 25. oktober har bremsa Sudans planar om å gå over til demokratisk styre etter tre tiår med undertrykking og internasjonale sanksjonar under autokratiske Omar al-Bashir.

Etter kuppet mistenkte enkelte sudanske opposisjonsleiarar at Egypt hadde gitt grønt lys for at den militære leiaren i Sudan kunne kaste regjeringa.

På ein pressekonferanse nekta president Abdel Fattah al-Sisi å ta parti med nokon av partane i Sudan. Han sa Egypt støtta alle partia i overgangsregjeringa og insisterte på at regjeringa hans ikkje grip inn i andre lands indre saker.

Den egyptiske leiaren bad sudanske parti om å bli samde om eit vegkart for å stabilisere landet og halde val på slutten av overgangen.

– Situasjonen i Sudan treng ein politisk konsensus blant alle grupper. Det kan vere ein veg ut av den noverande krisa, sa al-Sisi.

