Kim Kardashian i retten for kryptoreklame

utenriks

Det melder fleire amerikanske medium.

I juni 2021 la nemleg Kardashian ut eit innlegg på sin Instagramkonto, der ho reklamerte for kryptovalutaen Etherum Max (Emax), som då var nystarta og framleis relativt ukjend. Også boksaren Floyd Mayweather og fleire andre kjendisar reklamerte for valutaen og selskapet som stod bak.

Seinare same månad tapte kryptovalutaen nesten all verdien sin. No blir Kardashian og fleire andre som reklamerte for valutaen, stemna i eit gruppesøksmål i ein domstol i California. Også gründerane til valutaen er namngitt i søksmålet.

Ifølgje saksøkjarane har dei lagt ut falsk eller villeiande reklame, som har ført til at investorar tapte pengar. I søksmålet heiter det òg at Emax er «ein spekulativ digital kryptovaluta, skapt av ei mystisk gruppe utviklarar.»

Ein talsperson for Emax seier at skuldingane baserer seg på feilaktig informasjon, medan talspersonane til kjendisane ikkje ønskjer å kommentere saka førebels.

(©NPK)