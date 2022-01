Kina stengjer to sjukehus etter koronaskandale

utenriks

Xi'an har vore stengt ned og innbyggjarane måtta halde seg heime i tre veker i tråd med Kinas strenge null-covidstrategi.

Kinesiske helsebyråkratar måtte beklage førre veke etter at bilete og video kom ut i sosiale medium av ei kvinne medan ho sat på ein plaststol utanfor sjukehuset i eit hav av blod. Kvinna, som var gravid i åttande månad, vart nekta behandling fordi den negative koronatesten hennar var litt eldre enn 48 timar gammal.

Eit anna sjukehus blir stengt etter ein episode der ein mann skal ha døydd etter å ha vorte nekta behandling for ein hjartesjukdom på grunn av strenge koronarestriksjonar. Begge sjukehusa har fått åtvaringar og blir stengde i tre månader. Begge sjukehusa har vorte pålagde å sparke fleire av leiarane sine.

Lokale styresmakter i Xi'an har fått kraftig kritikk for handteringa av krisa. Innbyggjarar har klaga over at dei ikkje har tilgang på mat og andre forsyningar fordi dei ikkje får lov å forlate heimane sine. Torsdag vart det berre meldt om seks nye smittetilfelle i byen. Sidan 9. desember har det vore over 2.000 tilfelle der.

