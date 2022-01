Litauarar saksøkjer Gorbatsjov for 31 år gamle militæraksjonar

utenriks

Søksmålet vart reist onsdag på dagen 31 år etter eit angrep som skulle hindre at Litauen erklærte sjølvstende. 14 sivile vart drepne og over 700 såra då den sovjetiske hæren gjekk til aksjon mot bygningar som vart verna av fredelege demonstrantar.

I 2019 vart 67 sovjetiske offiserar og embetsmenn dømde for krigsbrotsverk i ein domstol i Litauen, men påtalemakta har hittil nekta å gå etter 90 år gamle Gorbatsjov, som var Sovjetunionens leiar på det tidspunktet.

Påstanden i søksmålet er at Gorbatsjov burde brukt kontrollen sin over militæret til å stanse angrepet mot litauarar som søkte fridom og sjølvstende etter 50 år med sovjetisk okkupasjon.

– Det er klart at det ikkje ville vore mogleg for militæret å aksjonere utan Gorbatsjovs bistand, seier Robertas Povilaitis, som mista far sin i angrepet.

Han meiner dommen frå 2019 er viktig, men at det òg er nødvendig å gå etter den øvste leiaren.

Litauen braut med Sovjetunionen i mars 1990 og vart anerkjent som sjølvstendig stat i september 1991.

(©NPK)