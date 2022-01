Nær ein kvart million smitta i India – fryktar superspreiarar i religiøs festival

utenriks

Totalt vart det registrert 247.417 nye smittetilfelle i landet det siste døgnet. Det er ein auke på 52.000 frå dagen før, ifølgje helsedepartementet i landet. Omikronvarianten av koronaviruset spreier seg særleg raskt i større byar.

For første gong sidan mai 2020 var det meir enn 200.000 nye smitta i landet. I tillegg er over 13 prosent av koronatestane positive.

Fryktar superspreiarar

Det blir venta at opptil tre millionar menneske skal ta eit rituelt bad i den heilage Ganges-elva fredag. Det er den sentrale storhendinga i den årlege hindufeiringa Gangasagar Mela.

I april 2021 fekk den enorme festivalen Kumbh Mela delar av skulda for ei enorm pandemibølgje som skylde over India og førte til minst 200.000 dødsfall. Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering nekta å stanse feiringa. Truleg døydde langt fleire enn det som vart offisielt registrert.

No aukar smittetala i India på nytt, men ein domstol i Kolkata dømde at Gangasagar Mela-festivalen likevel kan finne stad. Delstatsregjeringa har innstendig bede folk om å teste seg for koronavirus, bruke to munnbind, og ikkje spytte på øya.

Heile Nord-India

Feiringa tiltrekkjer seg folk frå heile det nordlege India. Dei reiser med fullpakka tog, bussar og båtar for å komme til øya, og når dei reiser heim risikerer dei å ta med seg den svært smittsame omikronvarianten. Styresmaktene har verken utstyret eller mannskapet til å teste alle deltakarane eller påleggje sosiale avstandskrav.

– Om politiet prøver å halde oppe ein meters avstand ved elvebredda, risikerer vi eit stormløp, seier virologen Amitava Nandy.

