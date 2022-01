Ny svensk partileiar koronasmitta

utenriks

– Eg har no på morgonen teke ein hurtigtest for covid-19 som var positiv, og vil derfor setje meg i karantene i samsvar med Folkhälsomyndighetens tilrådingar, skriv Bolund på Twitter.

Pressesekretæren til talspersonen, Michael Norberg Tot, seier at Bolund var symptomfri, og har no bestilt PCR-test for å få stadfesta smitten.

Onsdag vart det kjent at Centerpartiets leiar Annie Lööf hadde testa positivt. Både ho og Bolund deltok i ein partileiardebatt i Riksdagen same dag, og seinare hadde dei òg delteke i eit møte med alle partileiarane.

Der var òg statsminister Magdalena Andersson til stades, men ho har torsdag morgon testa negativt.

Alle partileiarane var symptomfrie og heldt to meters avstand, ifølgje Miljöpartiet. Bolunds medtalsperson Märta Stenevi har testa negativt, og det har òg andre tilsette i Miljöpartiet som var til stades.

(©NPK)