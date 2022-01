Seks tiltalte for valdtekt i russiske fengsel

utenriks

Det var i oktober i fjor at over tusen videoklipp som skal vise overgrep, vart lekne. Filmane vakte internasjonal merksemd.

Klippa skal ha vorte formidla til menneskerettsorganisasjonen Gulagu.net av ein kviterussisk mann som sat fengsla.

Filmane viser alvorlege overgrep, mellom anna mot ein mann som er bunden fast til ei sjukehusseng og blir valdteken av fengselsvakter. Hendinga skal ha skjedd på ei avdeling for tuberkulosepasientar ved eit fengselssjukehus i Saratov i Sørvest-Russland.

Til saman 13 fornærma skal ha vorte utsette for overgrep ifølgje tiltalen. Fire personar er mistenkte for å ha gjort seg skuldige i valdshandlingar av seksuell art, seier Aleksandr Bastrykin, sjef for påtalemakta Sledkom. To av dei dei tiltalte er òg skulda for å ha misbrukt stillinga si.

