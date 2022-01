Tysklands utanriksminister vil halde Nord Stream 2 utanfor Ukraina-konflikten

utenriks

Uttalen kjem til den tyske regionalkringkastaren RBB framfor eit møte mellom EUs utanriks- og forsvarsministrar i Brest i Frankrike torsdag.

Nord Stream 2, som er ferdigstilt, men ikkje teken i bruk, skal frakte naturgass direkte frå Russland til Tyskland utan å gå via Ukraina og Polen.

– Vi bør ikkje trekkje han inn i denne konflikten. Vi er nøydde til å løyse konflikten med forhandling. Det er den moglegheita vi har, og det er det vi skal gjere i staden å trekkje ei kopling til eit prosjekt som ikkje er knytt til konflikten, seier Lambrecht.

Russland har samla mange soldatar langs grensa til Ukraina, som har ført til frykt i Nato og EU for at dei planlegg å invadere landet. USA og fleire europeiske allierte meiner ein skal stengje Nord Stream 2 som svar. Leidningen ventar framleis på endeleg godkjenning frå EU-kommisjonen.

EUs utanrikssjef Josep Borrell meiner det ikkje bør vere forhandlingar med Russland om Ukrainas lagnad så lenge Moskva byggjer opp ved grensa i landet.

– Russiske manøvrar er ein del av presset frå Russland, sa Borrell før møtet.

– Det bør ikkje vere forhandlingar under press, seier Borrell.

Utanrikstoppen legg til at EU har fått forsikringar frå USA om at ingenting vil bli avgjort eller forhandla om utan europeisk deltaking, og at koordineringa med USA er svært god.

(©NPK)