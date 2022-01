USA hardt ut mot Kinas territorialkrav i Sør-Kina-havet

utenriks

Det 47 sider lange dokumentet konkluderer med at dei kinesiske krava er lovstridige i samsvar med Havrettskonvensjonen, ein konvensjon som er ratifisert av Kina, men ikkje av USA.

USA vil godta verken Kinas historiske eller geografiske grunngivingar.

– Den samla effekten av desse maritime krava er at PRC ulovleg krev suverenitet eller ei slags form for eksklusiv jurisdiksjon over mesteparten av Sør-Kina-havet, heiter det i dokumentet.

PRC er ei forkorting for Folkerepublikken Kina.

– Desse krava undergrev grovt lovene som gjeld til havs, og mange universelt anerkjende reglar i folkeretten som blir spegla i konvensjonen, skriv departementet vidare.

Utanriksdepartementet ber samtidig Kina stanse det som blir omtalt som ulovlege tvangstiltak i Sør-Kina-havet.

Kina avviser forklaringa, som dei meiner forvrengjer internasjonale lover og villeier publikum.

– USA nektar å signere traktaten, men framstiller seg sjølv som ein dommar og forvrengjer konvensjonen på omsynslaust vis, seier talsmann for utanriksdepartementet i Beijing, Wang Wenbin.

Han skuldar òg USA for dobbeltmoral og manipulering for å sikre eigne interesser.

Det kinesiske kravet har òg møtt motbør i ei rekkje sørasiatiske land, som Vietnam og Filippinane, som gjer krav på dei same områda som Kina.

(©NPK)