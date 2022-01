130 svenske arbeidarar fekk oppseiingsvarsel på video

utenriks

– Vi fekk ikkje høve til å stille nokon spørsmål, for så fort filmen var over vart skjermen berre slått av, seier ein tilsett i bedrifta som ønskjer å vere anonym, til avisa Norra Skåne.

Bergendals Food vart overteke av selskapet Dagab i fjor haust, og mange tilsette har sidan den gong venta at det ville komme oppseiingsvarsel. Men dei hadde ikkje venta seg at det ville komme gjennom ein video.

Kommunikasjonssjefen i Dagab, Marie Svaton, seier til Norra Skåne at selskapet valde å informere om oppseiingane digitalt på grunn av koronasituasjonen. At det skjedde gjennom ein førehandsinnspelt video i staden for eit digitalt møte var fordi bodskapen var så viktig, seier ho.

