Fest i Downing Street kvelden før prins Philips gravferd

utenriks

Festane skal ha funne stad kvelden før dronning Elizabeth måtte sitje åleine i ektemannen prins Philips gravferd. På den tida var det i England berre lov til å møtast i grupper på seks personar eller personar frå to husstandar utandørs.

Ifølgje The Telegraph vart festane i Downing Street haldne for å markere at to kollegaer slutta. Ifølgje vitne skal det ha vorte drukke alkohol og gjestene dansa til musikk.

– Eg ønskjer å beklage heilt utan atterhald for å ha forårsaka sinne og såra kjensler, seier James Slack, som var ein av dei som slutta, i ei fråsegn. Han legg til at han tek på seg alt ansvaret for festen for han.

Lang rekkje festklagar

Rundt 30 personar skal ha delteke på dei to festane, som seinare slo seg saman til éin fest.

Statsminister Boris Johnson skal ikkje ha vore i Downing Street denne dagen, men dei påståtte festane er berre dei siste i ei lang rekkje skuldingar om fest og moro i Downing Street medan England var under koronarestriksjonar.

Tidlegare denne veka måtte Johnson ut og beklage etter at han deltok på ein hagefest i Downing Street i mai 2020, medan engelskmennene berre hadde lov til å møte éin person utanfor sin eigen husstand.

Ytterlegare press på Johnson

Alle dei tre opposisjonspartia i den britiske nasjonalforsamlinga har kravd Johnsons avgang etter avsløringane om hagefesten, og den siste festskuldinga legg ytterlegare press på statsministeren.

– Dronninga sat åleine med sorga si, slik så mange gjorde på den tida. Eg har ikkje ord for den kulturen og åtferda som herskar i Downing Street, og ansvaret ligg på Johnson, sa fungerande Labour-leiar Angela Rayner fredag.

På grunn av koronarestriksjonane til regjeringa kunne berre 30 personar delta i prins Philips gravferd. Som einaste attlevande medlem av husstanden sin måtte dronninga sitje åleine.

(©NPK)