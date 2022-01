Sør-Koreas forsvar: Nye oppskytingar frå Nord-Korea

utenriks

Oppskytinga skjedde frå den nordlege Pyongan-provinsen, melder militæret ifølgje nyheitsbyrået Yonhap.

Oppskytinga er òg registrert av kystvakta i Japan.

– Nord-Korea skaut klokka 14.55 opp det som ser ut til å vere ein eller fleire langtrekkjande rakettar, heiter det i den japanske meldinga. Tidspunktet svarer til klokka 6.55 norsk tid.

Meldinga fredag kjem etter at Nord-Korea på under éi veke har gjennomført to testar av det dei kallar hypersoniske rakettar. Den førre testen fann stad tysdag.

USAs utanriksminister Antony Blinken uttalte i eit intervju med MSNBC at Nord-Koreas rakettestar kan ha som mål å gi landet auka merksemd.

