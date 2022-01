Sterk tvil om Bidens valreform lèt seg gjennomføre

utenriks

– Det heilt ærlege svaret er at eg ikkje veit om vi kan få dette til. Men så lenge eg er i Det kvite hus, så lenge eg er aktiv, skal eg halde fram med å kjempe, sa Joe Biden torsdag.

Utsegnene fall etter at han hadde snakka med partikollegaene sine i Senatet for å prøve å redde endringane i vallovene, som Biden meiner er nødvendige for å redde det amerikanske demokratiet frå måten republikanarane tuklar med lokale valordningar.

For å få det til, må han overtale partikollegaene til å gjennomføre ein vanskeleg manøver som vil endre ein regel som hindrar dei i å få lovforslag gjennom i Senatet. Regelen er kjend som filibusteren, og gjer det nødvendig med eit fleirtal på 60 av 100 for å få gjennom eit forslag.

Demokratane har 50 representantar i Senatet.

Nøkkelpolitikar gjekk imot

Tidlegare same dag gjekk den demokratiske senatoren Kyrsten Sinema ut og sa at ho ikkje vil gå inn for å skrote filibusterregelen, som står i vegen for å endre vallovene i Senatet.

– Sjølv om eg held fram med å støtte lovforslaga, vil eg ikkje støtte separate handlingar som forverrar den underliggjande sjukdommen med splitting som infiserer landet vårt, sa Sinema i ein tale til Senatet, og viste her til å endre filibusterregelen.

Også senator Joe Manchin har sagt at han ikkje vil støtte å endre filibusterregelen. Med mindre dei begge ombestemmer seg, er det lite truleg at endringane vil gå gjennom.

Kan miste fleirtalet

Biden argumenterer for at dei to foreslåtte vallovene på nasjonalt nivå vil stikke kjeppar i hjula for lokale lover som i praksis gjer det vanskelegare for svarte amerikanarar, og andre hovudsakleg demokratiske veljargrupper, å delta i valet i landet.

Og tida er kanskje i ferd med å renne ut for Biden – i november skal det haldast mellomval for Kongressen, og republikanarane ligg førebels an til å ta over fleirtalet.

Sinema og Manchin meiner at filibusterregelen er ein for etablert prosedyre til å brytast eine og åleine av ei side i politikken.

