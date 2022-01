Tidlegare dansk forsvarsminister avslørte statsløyndommar på TV

utenriks

Under ei framferd i TV-programmet «Lippert» på TV 2 News opplyste Frederiksen at det hadde vorte inngått ein hemmeleg avlyttingsavtale mellom Danmarks dåverande statsminister Poul Nyrup og USAs president Bill Clinton.

Avtalen gjekk ut på at dei skulle tappe internettkablar for informasjon.

Det er sannsynlegvis desse utsegnene som er grunnlaget for siktinga mot den tidlegare forsvarsministeren, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

Han fortalde òg at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hadde sett opp filter i eit forsøk på å forsikre seg om at den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) ikkje fekk tilgang til informasjon om danske statsborgarar.

Stadfesta sikting

– Eg kan stadfeste at eg er sikta etter straffelova for å ha brote grensene for ytringsfridommen min. Eg har uttalt meg som folketingsrepresentant i ei politisk sak, og eg har førebels ikkje noko meir å leggje til, seier Frederiksen i ei fråsegn.

Han var forsvarsminister i Danmark mellom 2016 og 2019 og representerer partiet Venstre. Han har òg vore finansminister.

Han er sikta etter paragrafen i den danske straffelova 109, som handlar om å røpe eller formidle vidare statsløyndommar, ifølgje Ritzau.

Femte sikting på kort tid

Paragrafen i straffelova 109 er ikkje ein paragraf som blir mykje brukt i Danmark. Strafferamma er opptil tolv års fengsel.

– Eg kunne aldri drøymt om å gjere noko som kunne gjere skade på Danmark eller Danmarks interesser, seier Frederiksen vidare.

Han er med det den femte personen som på kort tid blir sikta etter denne paragrafen. 8. desember vart sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark, Lars Findsen, og tre andre noverande eller tidlegare tilsette i dei to etterretningstenestene i landet òg sikta.

I den saka har Politiets Efterretningstjeneste (PET) sagt at mistanken dreier seg om lekkasje av strengt hemmelege opplysningar, men det er ikkje nærare opplyst kva saka omhandlar.

Åtvara mediehus

Danske medium har derimot meldt at det skal vere snakk om at sjefane for PET og FE skal ha gått til fleire mediehus og åtvara mot følgja av å offentleggjere konkrete hemmelegstempla opplysningar – som sidan vart gitt att i media.

Findsen har nekta for å ha gjort noko gale, og etter eit rettsmøte 10. januar karakteriserte han siktinga som «vanvitig».

Det er ikkje kjent om siktinga mot Frederiksen har samanheng med siktingane 8. desember.

Det danske forsvarsdepartementet ønskjer ikkje å kommentere siktinga mot Frederiksen.