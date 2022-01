Omikronbølgja avdekkjer underfinansierte helsevesen i heile Europa

utenriks

Den 39 år gamle Alberto Pérez tok ein hurtigtest i heimen sin i Madrid fordi han hadde hovudverk og forkjølingssymptom. Som for så mange andre avslørte hurtigtesten at han hadde covid-19.

Legekontoret svarte ikkje på telefonen. Derfor drog han på legevakta, der han måtte vente i tre timar. Helsearbeidarane på legevakta var samde med han om at han truleg hadde korona – men tok ikkje ein PCR-test for å vere sikre.

– Sjukepleiaren som såg til meg, sa at eg truleg hadde omikronvarianten, sidan eg ikkje hadde mista smaks- eller luktesans. Men korleis kunne ho vite det? spør Pérez.

Primærhelsetenesta i Spania er overvelda av pasientar som vil teste seg eller treng sjukmelding. Helsearbeidarane jobbar langt over kapasiteten i den nye omikronbølgja, sjølv om varianten gir mildare sjukdom enn tidlegare variantar.

Trudde koronapandemien var overstått

I heile Europa fungerer fastlegane vanlegvis som førstelinje. Saman med andre i primærhelsetenesta blir dei rekna som sentrale i sjukdomsbehandlinga ved at dei tek noko av trykket frå sjukehusa og sørgjer for kontinuitet.

I Spania trudde ein fram til for få veker sidan at koronapandemien i stor grad var overstått. Over 80 prosent av befolkninga er fullvaksinerte. No fører likevel raskt stigande arbeidsmengder til at legar og andre helsearbeidarar må avlyse rutinekontrollane for andre sjukdommar.

Fordi Pérez hadde teke hurtigtesten sin heime, ville verken sjukehuset eller det lokale legekontoret bruke svært hardt pressa ressursar på å gi han ein PCR-test. Dermed vart det heller ikkje høve til å sekvensere prøveresultatet for å avgjere kva variant Pérez hadde. Tusenvis av andre tilfelle i Spania lid same lagnaden.

– Ein blir sitjande igjen med ei kjensle av at det ikkje finst ressursar eller menneske, og at dei løyser det ved å dekkje over og sende folk heim, seier han.

Caroline Berchet er helseøkonom ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Ho seier at primærhelsetenesta i heile Europa har vore underfinansiert og underbemanna i mange år. Pandemien har heilt enkelt avslørt svakheitene i systemet.

I dei 38 medlemslanda i OECD, som inkluderer USA, gjekk i gjennomsnitt berre 13 prosent av helsebudsjetta til primærhelsetenesta.

– Primærhelsetenesta treng fleire midlar og investeringar i alle OECD-land for å sikre seg fleire tilsette, betre lønn og arbeidsforhold og meir fleksibilitet, seier Berchet.

Går til fastlegen i staden for sjukehuset

Paloma Repila, som er talsperson for den største sjukepleiarfagforeininga i Spania, SATSE, forklarer problemet slik: Færre blir innlagde på sjukehus med omikronvarianten. Det betyr at det i staden kjem mange med milde symptom til legekontor og andre delar av primærhelsetenesta.

– Smittetala er så høge at vi tek pandemien ut av helsevesenet og ber folk om å behandle seg sjølve. Det er svært urovekkjande, seier ho.

I Frankrike får mange år med budsjettkutt i helsestellet skulda for ein stor legemangel på landsbygda. Det same problemet rammar Italia, der dei fastlegane som er att, blir tyngde ned både av den nye omikronbølgja og av krav om å fylle ut ekstra dokumentasjon for å godkjenne at folk kan dra tilbake på skule og jobb.

Smittetala blir unøyaktige

Repila meiner styresmaktene bør uroe seg for konsekvensane.

– Om du tek testen heime, kva virusvariant har du? Det veit vi ikkje. Alt, også lengda på isolasjon, blir bestemd basert på sekvensering av prøver, og den sekvenseringa skjer ikkje no, seier ho.

Også dei daglege smittetala som skaper overskrifter, og som politikarar og helsetoppar bruker for å bestemme tiltak, er unøyaktige, slik dei var på byrjinga av pandemien.

Folk som testar seg heime, får ikkje rapportert inn resultatet til det overbelasta helsevesenet. Mange gir opp. Spanias helseminister Carolina Darias har måtta oppmode folk til å melde inn dei positive hurtigtestane sine, sjølv om dei berre har milde symptom.

Sjukehusa fekk merksemda

Fagforeiningar og andre organisasjonar seier at helsearbeidarane ikkje lenger kan halde tritt med alle førespurnadene om testar, råd, behandling og sjukmeldingar. Smittesporing, som ein gong vart rekna som ein nøkkel i kampen mot pandemien, er heilt gløymd.

Primærhelsetenesta har fått lite merksemd under pandemien, medan den desperate kampen sjukehusa har kjempa for å halde tritt med eit ras av pasientar, har vore i sentrum. Problema i primærhelsetenesta byrja likevel lenge før, som eit resultat av manglande finansiering.

Spania var dessutan hardt ramma av finanskrisa og gjeldskrisa som følgde frå 2008 og utover, og den dåverande konservative regjeringa innførte stramme sparetiltak, som førte til kraftige kutt i helsebudsjetta. I desember kunngjorde den sitjande spanske regjeringa ein plan for å betre kvaliteten og tilbodet i primærhelsetenesta.

Måtte halde seg heime over nyttår

Ti dagar etter at han var ferdig med karantenen heime i Madrid, testa Alberto Pérez framleis positivt på hurtigtestar, men fekk framleis ikkje tak i fastlegen sin. Når han omsider fekk svar på telefon frå legekontoret, bad dei han halde seg heime over nyttår og tilbaud ein ny telefonsamtale veka etter.

– Det finst ikkje nok legar og sjukepleiarar, og så blir vi overlatne til å handtere dette på eiga hand, sukkar han.

