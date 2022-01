Den kinesiske økonomien voks med vel 8 prosent i 2021

utenriks

Sentralbanken i landet har kutta styringsrenta for første gong sidan toppen av pandemien. Året gjekk dermed så vidt betre for kinesarane enn det analytikarar spurt av AFP hadde venta. Dei spådde ein vekst på 8 prosent.

Men veksten i fjerde kvartal var den dårlegaste på meir enn eitt år, knappe 4 prosent. Styresmaktene har slite med virusutbrot og trøbbel i bustadmarknaden den siste tida.

Ein talsperson for det nasjonale statistikkbyrået i landet åtvara måndag mot at økonomien er under «trippelpress» på grunn av mindre etterspurnad, problem med forsyningskjeder og lågare forventningar for framtidig vekst.

Kinas svært strenge koronapolitikk har gjort det mogleg for folk innanfor landegrensene å i stor grad leve som normalt igjen, men dei strenge tiltaka på grensa, og dessutan strenge nedstengingar for å slå ned smitteutbrot, har gått ut over økonomien.

Industriproduksjonen voks meir enn venta førre månad, med 4,3 prosent, ifølgje offisielle tal. Samtidig gjekk detaljomsetninga ned 1,7 prosent.

(©NPK)