Eitt år etter arrestasjonen: Navalnyj angrar ikkje

Navalnyjs uttale måndag kom i eit innlegg på Instagram, der eit foto av han i fangeuniform vart lagt ut.

– Eg gjorde det, eg angrar ikkje eit sekund, heiter det i innlegget.

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Tomsk 20. august 2020. Etter internasjonalt press vart han flogen til Berlin, og det vart sidan påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok. Behandlinga tok seks månader.

Den 17. januar 2021 vart Navalnyj arrestert då han vende tilbake til Russland, og han soner for tida ein dom på to og eit halvt år i ein fangeleir utanfor Moskva etter å ha brote vilkåra for ei vilkårsstraff han fekk i 2014.

Årsaka til at han ikkje melde seg kvar veke, slik han skulle, var at han låg i koma på sjukehus i Berlin.

