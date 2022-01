Huitfeldt leier FN-møte om Midtausten

utenriks

Dette er eit av fleire tryggingsrådmøte som Noreg leier dei kommande vekene. Bakgrunnen er at Noreg har formannskapen i rådet i januar.

– Vi meiner det er avgjerande viktig for Tryggingsrådet å auke søkjelyset sitt på denne bestemde konflikten, heiter det i ein norsk uttale om Midtausten-møtet.

Regjeringa håpar å bidra til «fornya innsats for å skape ein politisk horisont for ei løysing på konflikten».

Tostatsløysing

I uttalen står det òg at Noreg vil halde fram med å jobbe for skipinga av ein palestinsk stat ved sida av Israel.

Denne såkalla tostatsløysinga har framleis brei internasjonal støtte. Ho vart nemnd i ein felles uttale frå landa i Tryggingsrådet i haust.

I Israel er det likevel mindre entusiasme for tostatsløysinga. Statsminister Naftali Bennett heldt nyleg fast på motstanden sin mot ein palestinsk stat, ifølgje nyheitsnettstaden The New Arab, som siterer den israelske kringkastaren Kan 11.

Han skal òg ha gjort det klart at det ikkje vil bli nokon nye forhandlingar med palestinske sjølvstyre.

Støre overtek

I forkant av møtet om Midtausten skal Anniken Huitfeldt leie ein debatt i Tryggingsrådet om kvinner, fred og tryggleik tysdag.

Eit hovudtema her er korleis ein kan hindre vald og truslar mot kvinner som deltek i fredsprosessar.

Neste veke er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i New York for å leie fleire møte i Tryggingsrådet. Eit av dei skal handle om FNs arbeid i Afghanistan.

I tillegg skal han leie eit møte om vern av sivile i byområde som er ramma av krig.

Klima og konflikt

Norske styresmakter har òg hatt eit ønskje om å drøfte samanhengen mellom konflikt og klimaendringar. Men ikkje alle stormaktene er samde i at dette høyre heime på bordet til Tryggingsrådet.

Berre nokre veker før Noreg overtok formannskapen, la Russland ned veto mot ein resolusjon som formelt knytte klimaendringane til globale tryggingsutfordringar.

Noreg har likevel invitert miljøorganisasjonen Ecopeace til å delta på møtet om Midtausten. Organisasjonen stiller med to representantar, éin palestinar og éin frå Israel.

(©NPK)