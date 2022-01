Medium: Britiske soldatar skal stanse flyktningar

utenriks

Endringa vil skje om nokre veker, skriv avisene The Times og Daily Mail. Saka blir òg omtalt av nyheitsbyrået PA.

Opplysningane er ikkje offisielt stadfesta. Men ein talsmann for innanriksdepartementet seier det er rett at regjeringa undersøkjer alle moglegheiter for å hindre ulovleg innreise og sikre liv og helse til sjøs.

I dag er det grensepolitiet Border Force som handterer migrantane og flyktningane som prøver å krysse kanalen.

Opposisjonspartiet Labour er sterkt kritisk til dei påståtte planane til regjeringa. Labour-toppen Yvette Cooper seier det verkar som Boris Johnson prøver å avleie merksemda frå avsløringane om festar ved Statsministerens kontor i strid med koronareglar.

Cooper minner om at marinen vart sett inn for å patruljere kanalen òg i 2019. Ingen migrant-båtar skal ha vorte stansa i denne operasjonen.

Organisasjonen Refugee Council seier i ei fråsegn at to tredelar av migrantane som kryssar kanalen, får opphald i Storbritannia som flyktningar. Det er umenneskeleg å bruke militæret til å stanse dei, meiner leiaren i organisasjonen Enver Solomon.

