Ny nordkoreansk rakettest

Meldinga kjem etter at Nord-Korea på ti dagar gjennomførte tre rakettestar, mellom anna to av det dei kallar hypersoniske rakettar. Den førre testen fann stad fredag, då truleg med to kortdistanserakettar, ifølgje Sør-Korea.

Raketten skal ha landa i Japanhavet. Det japanske forsvarsdepartementet tvitrar at det kan vere snakk om eit ballistisk missil. Den japanske kystvakta har oppmoda fartøy utanfor kysten til å vere var for ting som fell ned frå himmelen, men det er ikkje meldt om skadar på verken båtar eller fly.

Onsdag varsla USA nye sanksjonar mot Nord-Korea etter testane. Nord-Korea kalla sanksjonane ein «provokasjon», og svarte altså med ny rakettest to dagar seinare. Nord-Korea har ein «legitim rett» til sjølvforsvar, sa ein talsmann for forsvarsdepartementet i landet til det statlege nyheitsbyrået KCNA.

USA vil i tillegg foreslå FN-sanksjonar, ifølgje FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield. Ho har ikkje spesifisert kva slags sanksjonar det er snakk om. Forslaget må formelt behandlast av dei 15 medlemslanda i FNs tryggingsråd, og ei avgjerd der må vere einstemmig.

Førre gong Tryggingsrådet vedtok sanksjonar mot Nord-Koreas atomvåpenprogram, var i 2017. Då fekk Trump-administrasjonen gjennomslag for ei rekkje økonomiske sanksjonar mot landet.

Desse sanksjonane er framleis aktive og hindrar Nord-Korea i å importere olje. I tillegg har dei sørgt for at landet ikkje lenger kan eksportere kol, jern, sjømat og tekstil til resten av verda.

