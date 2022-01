Svensk tryggingspoliti etterforskar droneflygingar

utenriks

Dronar vart observerte over kraftverka Forsmark, Ringhals og Oskarshamn fredag. Aftonbladet skriv at flygingane stod fram som ein samordna aksjon.

Etter det avisa erfarer, er vurderinga til politiet at trusselbiletet ved atomkraftverka har forverra seg.

Den førebelse mistanken til politiet er at dronane vart brukte til «grov utilbørleg omgang med hemmelege opplysningar».

Laurdag vart ein stor drone observert over slottet og regjeringskvartalet i Stockholm. Ei kjelde seier til Aftonbladet at det her var snakk om ein svartmåla «militær modell», utstyrt med venger og eit vengjespenn på minst to meter.

