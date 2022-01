Euromonitor: Her er årets globale forbrukartrendar

utenriks

Euromonitors årsrapport definerer ti globale trendar som påverkar forbrukaråtferd, og dermed òg kva område som bør påverke forretningsstrategiar i året som kjem.

Ikkje overraskande vil dei to åra med pandemi halde fram med å prege kva vi gjer. I 2021 opplevde folk radikale endringar, noko som motiverte forbrukarar til å vere meir medvitne når dei tok val, og dei tok òg meir ambisiøse avgjerder. Generelt spår analytikarane at forbrukarar i verda no set planar ut i livet, og brenn etter å gripe augneblink og sjansar som byr seg.

Dei ti trendane er beskrivne ved hjelp av ti forbrukartypar, deira verdiar, erfaringar og behov framover.

1. Den førebudde forbrukaren

Forbrukarar vil venne seg til å finne kreative løysingar for å sikre at dei får tak i produkt eller vere klar over dei nest beste alternativa, og vere førebudd på at nye forstyrringar i forsyningskjeda kan forårsake massiv mangel på alt frå drivstoff til mat.

Etter periodar med tomme hyller og importstopp har 36 prosent av næringsdrivande sagt at dei trur leveranseproblem blir den viktigaste ringverknaden av pandemien for bedrifta deira. 28 prosent seier dei har prøvd å handle meir lokalt, delvis som følgje av behovet for å kunne sikre seg tilgang på varer og tenester.

Det vil òg avgrense uvissa viss ein kan kutte talet på ledd i forsyningskjeda som er sårbare for nedstenging og sjukefråvær. Det vil komme fleire moglegheiter for å handle direkte på nett og få varer og tenester levert på døra.

2. Den klimabevisste

Økoangst og klimakrise vil verkeleg drive ei gruppe forbrukarar til ekte miljøaktivisme. Det held ikkje lenger å ha ein intensjon om handling i framtida. Det er allereie i gang: I 2021 reduserte 35 prosent av forbrukarane i verda aktivt og medvite karbonutsleppa sine, og 67 prosent oppgir at dei har levd meir miljøvennleg.

Grøn aktivisme og nullutsleppsmål vil føre til at forbrukarar forventar at merkevarer òg endrar åtferda si og tek ansvar. Det blir spådd fleire moglegheiter for kunne få miljøsertifisert produkt og tenester. Folk vil òg forvente meir innsyn i produksjonsmetodar og arbeidsforhold, slik at dei kan ta informerte val.

3. Digitale seniorar

I løpet av pandemien har eldre forbrukarar gått frå digital motstand og overgitt seg til nettbaserte løysingar då det ikkje var noko alternativ. Talet på personar over 60 år i verda vil auke med 65 prosent fram mot 2040 og då utgjere over 2 milliardar menneske.

No byrjar dei å meistre teknologien. Over 45 prosent av dei over 60 år brukte i 2021 banktenester på mobilen. Eldre forbrukarar vil bli endå meir kunnskapsrike og ta i bruk fleire moglegheiter, men på sin måte, noko marknaden må rette seg inn mot. Dette er nemleg ei relativt velståande gruppe, og dei har mykje tid. Besteforeldre har til dømes ein annan interaksjon med barn på Tiktok enn foreldre har. Løysingar bør i større grad skreddarsyast behova til dette utvida forbrukarsegmentet på nett.

4. Økonomiske vinnarar

På verdsbasis vil ei meir demokratisk pengeforvaltning halde fram med å gi stadig fleire moglegheit til å styrkje økonomisk kompetanse og tryggleik. Meir enn halvparten av forbrukarane i verda trur dei vil få det betre økonomisk dei neste fem åra.

Samtidig aukar mistilliten til store marknader og bankar, og fleire sikrar seg kontroll over eigne finansar ved å slutte å vere økonomiske analfabetar. Det blir gjort enklare ved hjelp av appar som rettar seg mot forbrukarar, er lette å forstå og lærerike.

Fleire kjeder er allereie i gang med å komme til møtes krava frå forbrukarar om alternative betalingsmetodar, fordelsprogram med reelle fordelar og moglegheit for investeringar.

5. Å velje eit liv

Pandemien har fått eit stort segment forbrukarar til å gripe fatt i livet sitt og gjere til dels drastiske, personlege endringar. Fleire vil faktisk leve eit liv som speglar verdiane deira, det dei brenn for og ønskjer å få gjort.

I undersøkinga frå 2015 svarte berre 12 prosent at dei prioriterte eigentid i kvardagen – i 2021 var det dobla til 24 prosent. I USA slutta 4 millionar i jobben sin berre i juli i fjor, og 4 millionar til sa opp i august. Tre haldningar har særleg vorte meir vanlege: Folk ønskjer å bruke pengane sine på opplevingar heller enn ting. Fleire enn før seier at dei trur at dei og handlingane deira kan utgjere ein forskjell i verda, og fleire seier at tru eller det spirituelle er ein viktig del av livet deira.

Folk vil realisere draumar og verdiar før det er for seint. Det er fleire enn før som seier at dei skil klart mellom jobb og privatliv.

6. Metaverse-rørsla kjem

Veit du ikkje kva metaverset er, er det berre å bli vann til det no. Kalla opp etter Facebooks moderselskap Meta er dette sosiale, digitale 3D-system der vi vil byrje å danne 3D-nettverk og mingle med kvarandre i langt større grad. Salet av utstyr for dette, aukar allereie. Globalt sal av AR/VR-headset auka med 56 prosent frå 2017 til 2021.

Vi er godt i gang: 38 prosent av forbrukarane i verda deltok i spel på nett med andre frå heile verda i 2021 – kvar veke! Det er opp frå 29 prosent som var aktive i 2015.

Med denne auka sosiale omgangen, ikkje berre med jobbmøte og spel, aukar behovet for å finne sin eigen identitet på nett – er du same person der som i den fysiske verda? Kva viss du får velje? Her blir det spådd å vere store marknadsmoglegheiter.

7. Gjenbrukarane

Denne trenden vil berre halde fram med å gripe om seg, alt frå gjenbruksbutikkar og utandørsmarknad til digital marknadsplassar à la Finn.no og spesialside for vintage. Ein av tre handlar brukte minst annankvar månad.

Desse forbrukarane vil ha det unike, det rimelege OG det berekraftige. Igjen gav pandemi og nedstenging ein dytt til utviklinga. Med stengde møbelforretningar, søkte folk opp seljarar på nett. Undertrend her er at ein ikkje berre skal eige ein gjenstand – ein skal oppleve han, kjenne historia og når du sel noko, vil du vite kven som overtek.

8. Bybefolkning på landsbygda

Desse forbrukarane har fått nok av tronge, dyre storbyar, og flyttar til tryggare, reinare og grønare nabolag. Igjen hengjer det saman med behovet for å gripe moglegheita til å leve i samsvar med med eigne verdiar.

I heile verda har folketette storbyar sett at fleire ønskjer å flytte vekk frå trafikk og forureining og få seg meir boltreplass. Ikkje alle har sjansen, og det har opna for ein annan undertrend: Det beste av to verder. Har det vorte vanlegare med kjøkkenhage på balkongar, delvis innglasing av uteplass for at han skal kunne brukast meir,

Ikkje minst seier ein stor del, 37 prosent, at dei ser for seg å halde fram med å jobbe frå heimekontor i framtida.

9. Elsk-deg-sjølv-bevegelsen

Ektheit, aksept og inkludering er stikkorda når forbrukarar i større grad tek val – og får vanar – i tråd med at dei omfamnar sitt sanne eg og verkeleg set pris på han dei faktisk er. Denne bølgja blir prega i stor grad av optimisme. 56 prosent seier dei forventar å vere meir fornøgde med seg sjølv og livet sitt dei neste fem åra.

Inkludert i dette er å akseptere alle kulturar, religionar, kjønn og legningar og særleg utsjånad. Stil, storleik, alder og hudfarge – alle skal få vere han dei er og få det dei fortener, og det er å vere den beste versjonen av seg sjølv.

Vi skal ta vare på den vi er og leve sunt, men det skal vere behageleg.

10. Sosialiseringsparadokset

Det vil utvilsamt vere ulikt kor komfortable folk er med å vende tilbake til sitt prepandemiske liv. Varierande komfortnivå med omsyn til samvær, kor mange ein er og kor nærme ein går, vil skape ulike målgrupper. I 2021 – også i periodar med lågt smittenivå – tok 76 prosent av forbrukarar verda over grep om helse og tryggleik når dei bevega seg ut mellom anna.

Forbrukarar vil ønskje å ha eit val – møtast personleg eller interaktiv på nett – dei vil ha ulike ønske i utelivet, nokon vil komme til å ha høgare krav til moglegheit for å halde avstand.

Nye spelereglar

Trendane er generelt prega av ei gjennomgåande større grad av optimisme og tru på løysingar enn tidlegare år. Grada av optimisme minkar med alderen, men også dei eldste har tru på framtida. Sentralt i dette er at forbrukarar no veit korleis måla kan nåast, og det aukar trua på at dei sjølv kan bidra til å utgjere ein forskjell.

– Bedrifter er nøydde til å utvikle seg like raskt som forbrukaråtferda endrar seg, seier leiar for livsstil Alison Angus i Euromonitor International.

Han trur ikkje det vil lønne seg å gå tilbake til spelereglane ein følgde før covid-19.

– Det vil neppe generere dei same resultata framover.

