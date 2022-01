Høgaste oljepris på meir enn sju år

utenriks

Slutten av oktober 2014 var sist gong prisen var like høg, ifølgje nyheitsbyrået.

Prisveksten kjem av forventningar om auka etterspurnad, mindre bekymring for koronavarianten omikron og geopolitiske gnissingar.

Både nordsjøolja og den amerikanske WTI-lettolja har hatt prisvekst på meir enn 10 prosent til no i år, då investorar har vorte stadig meir sikre på at etterspurnaden vil auke etter kvart som verda går tilbake til normalt og økonomien blir opna opp.

Den siste auken kjem etter at Houthi-opprørarane i Jemen tok på seg skulda for eit angrep i Abu Dhabi som utløyste ein eksplosjon i ein drivstofftank som drap tre personar måndag. Det har utløyst bekymring for forsyningane frå den oljerike regionen.

