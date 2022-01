Lågare arbeidsløyse i Storbritannia

utenriks

Arbeidsløysa fall til 4,1 prosent i dei tre månadene fram til slutten av november, frå 4,2 prosent i dei tre månadene fram til slutten av oktober, melder Storbritannias statistikkbyrå.

Talet på lønte arbeidarar steig med 0,6 prosent i desember samanlikna med november, la byrået til.

– Den sterke veksten i talet på lønte heldt fram, og totalen er no godt over nivåa før pandemien. Og arbeidsløysa fall tilbake til nesten der ho var før pandemien, seier direktøren i byrået for økonomisk statistikk Darren Morgan.

