Polen og Ungarn skeptiske til forslag om ny selskapsskatt

utenriks

Nærare 140 land er samde om å innføre ein global minstesats for selskapsskatt på 15 prosent, og EU arbeider no med å lovfeste dette. For Frankrike, som for tida har det roterande presidentskapet i EU, er dette ei fanesak.

Ei lovfesting føreset likevel at alle dei 27 medlemslanda sluttar seg til, men fleire er skeptiske. Polen og Ungarn fører an i skepsisen og viser til at den globale minstesatsen er éin av to såkalla pilarar i avtalen som er forhandla fram av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Den andre pilaren består av ein kompleks avtale som inneber at fleirnasjonale selskap kan skattleggjast i dei landa der dei tener pengane, men detaljane i denne er enno ikkje klare.

Både Polen og Ungarn meiner EU må sjå dei to pilarane i samanheng og vente og sjå. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire er usamd og meiner lovfestinga kan skje i to omgangar.

Frankrike håpar at ein avtale om ein global minstesats for selskapsskatt skal vere vedteken i EU alt i mars, slik at president Emmanuel Macron kan få draghjelp før presidentvalet 10. april.

