Scholz: Russisk angrep kan få følgjer for Nord Stream 2

– Prisen vil openbert bli høg, og alt vil bli teke opp til diskusjon dersom det kjem ein militær intervensjon i Ukraina, svarer Scholz på spørsmål om kva følgjer eit eventuelt russisk angrep kan få for den nye gassleidningen mellom Russland og Tyskland.

Scholz har tidlegare understreka at røyrleidningen er «eit privat føretak som ikkje må politiserast», noko som har skapt gnissingar mellom dei tyske sosialdemokratane og koalisjonspartnarane i Dei grøne.

Gnissingar

Utanriksminister Annalena Baerbock frå Dei grøne har teke til orde for ein streng politikk overfor Russland som følgje av styrkeoppbygginga nær grensa mot Ukraina.

I desember trua ho Russland med «tøffe diplomatiske og økonomiske konsekvensar» dersom landet tråkkar over streken når det gjeld Ukraina, og Baerbocks partikollega Robert Habeck ymta om at det i så fall kan få følgjer for Nord Stream 2-røyrleidningen.

Tysdag møtte Scholz generalsekretæren i Nato, Jens Stoltenberg, i Berlin. Etter møtet understreka han at Tyskland til liks med resten av Nato-landa ønskjer «eit konstruktivt og stabilt forhold til Russland».

Ikkje våpensal

Scholz understreka samtidig at det er heilt uaktuelt for Tyskland å eksportere våpen til Ukraina, slik Storbritannia nyleg varsla at dei vil gjere.

Styresmaktene i Ukraina har i årevis bede om å få kjøpe krigsskip, fly, granatkastarar og automatgevær frå Tyskland for å kunne forsvare seg mot eit mogleg russisk angrep, men både den førre og den noverande regjeringa i Berlin har sagt nei.

– Ingenting er endra når det gjeld dette, sa Scholz tysdag.

