Stor auke i forventa levealder i Australia etter pandemien

utenriks

Nedstenginga og restriksjonane i 2020 gav ein spesielt positiv konsekvens for innbyggjarane i Australia, kjem det fram i ein artikkel publisert i International Journal of Epidemiology. Det er forskarar frå The Australian National University (ANU) som har sett på endringar i forventa levealder frå 2019 til 2020.

Forventa levealder i Australia aukar kvart år. I åra 2015 til 2019 auka forventa levetid i snitt med 0,09-0,14 per år.

I 2020 fann forskarar ein auke i forventa levetid på heile 0,7 år samanlikna med i 2019. Auken gjaldt både kvinner og menn.

Studien inkluderer 29 land, og Australia hadde den største auken av landa som vart sett på i studien, ifølgje ANU.

Landa med nest høgast auke i forventa levealder var Danmark og Noreg. I begge landa auka forventa levealder for kvinner med 0,1 år og med 0,2 år for menn. Landa har mykje til felles med Australia, som innførte innreisestans og stengde ned.

– Australia var i ein unik posisjon med god moglegheit til å stengje grensene til resten av verda, seier ein av forfattarane av studien, professor Vladimir Canudas-Romo. Han meiner at med høg vaksinasjonsgrad på toppen, blir Australia ein av dei sikraste stadene i verda.

I andre enden av lista ligg USA. Der er forventa levealder redusert, med 1,7 år for kvinner og 2,2 år for menn.

(©NPK)