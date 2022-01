Tysk virolog: Pandemien kan ebbe ut i 2022

utenriks

Trass i det må tyskarane truleg leve med visse koronarestriksjonar i god tid framover, seier han i eit intervju med avisa Der Tagesspiegel.

– Vaksinasjonen har allereie hjelpt oss langt på veg. No må vi halde fram på same måte, slik at vi går inn i den endemiske fasen i 2022 og kan erklære pandemien for over, seier Drosten.

Han trur at det vil bli innført tiltak mot korona neste vinter igjen som følgje av aukande smittetal, men meiner dei mest inngripande tiltaka kan unngåast.

Drosten er sikker på at livet igjen vil vende tilbake til normalen for tyskarane.

– Men eg trur nokre ting vil stå att. Vi må nok bruke munnbind i visse situasjonar eit par år til. Det er irriterande, men vil bli meir sjeldan, seier han.

