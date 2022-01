Tyskland og Russlands utanriksministrar: Sterke band er nødvendige

utenriks

– Med denne reisa ønskjer eg å gjere det klart at forholdet til Russland er veldig viktig, både for den tyske regjeringa og for meg personleg, sa Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock då møtet skulle til å starte tysdag.

Forholdet har likevel vorte sett på prøve den siste tida. Nyleg utviste Tyskland fleire russiske diplomatar etter at ein domstol slo fast at Russland delvis stod bak eit drap på ein georgisk statsborgar i 2019.

Dei to landa står òg på kvar si side i Russlands konflikt med Ukraina.

– Ingen alternativ

Russlands utanriksminister Sergei Lavrov seier likevel at Moskva ønskjer eit konstruktivt forhold mellom dei.

– Det finst ikkje noko alternativ til å ha eit godt forhold til Tyskland, sa han.

Baerbock reiste rett til Russland frå Ukraina, der ho måndag hadde møte med president Volodymyr Zelenskyj og utanriksminister Dmytro Kuleba. Der sa ho at diplomati er den einaste levedyktige måten å løyse konflikten på.

– Alle ytterlege aggresjonar vil få store konsekvensar for det russiske regimet, la ho til.

Ho lova òg at Tyskland ville gjere alt dei kan for å garantere Ukrainas tryggleik.

Mislykka samtalar

Møtet mellom Baerbock og Lavrov finn stad etter meir enn ei veke med forhandlingar mellom Russland og vestlege land for å løyse konflikten med Ukraina. Samtalane har så langt ikkje gitt resultat.

Moskva nektar for at dei planlegg ein invasjon av Ukraina, noko Nato-landa er bekymra for. Dei skuldar på si side USA og Nato for å ignorere russiske bekymringar om tryggingssituasjonen, og krev at Nato nektar Ukraina medlemskap i forsvarsalliansen.

Ein talsperson for det tyske utanriksdepartementet har sagt at Baerbocks Russland-besøk ikkje er ei fortsetjing av Ukraina-besøket. Forsøk på å dempe konflikten ved grensa mellom Russland og Ukraina vil bli gjort i andre format, sa han.

